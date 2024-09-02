Bozüyük-Bilecik karayolunda trafik durma noktasına geldi
Karayolları ekipleri tarafından Bozüyük-Bilecik karayolunda başlatılan yol çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Günün bazı saatlerinde yaklaşık 10 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri tarafından Bozüyük-Bilecik karayolunda geçtiğimiz aylarda başlatılan yol çalışmalarında trafik durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bozüyük-Bilecik-Sakarya-Kocaeli-İstanbul karayolunda başlatılan yol çalışmaları nedeniyle günün bazı saatlerinde yaklaşık 10 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu. Yavaş ilerleyen trafikten bunalan sürücüler, en kısa zamanda yol çalışmasının bitirilmesini istediler. - BİLECİK