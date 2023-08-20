Bozüyük Belediyesi Yüzme Havuzu, yetişkinlere de hizmet vermeye başlayacak

Bir süredir çocuklara hizmet veren Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzu, 25 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren yetişkinlere hizmet vermeye başlayacak.

Yaz Spor Okulları kapsamında verilen yüzme kursu eğitimleri nedeniyle yetişkinlere hizmet veremeyen yüzme havuzu, kursların tamamlanmasının ardından kadınlara ve erkeklere hizmet vermeye başlayacak. Yeni uygulamaya göre kadınlar 25 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren her hafta Cuma ve Cumartesi günleri, erkekler ise Pazar ve Pazartesi günleri 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında yüzme havuzundan faydalanabilecekler.

Bozüyük Belediyesi Açık Yüzme Havuzunun dezenfeksiyonu yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak yapılıyor. - BİLECİK