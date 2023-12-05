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Bozüyük Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor

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Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarıyla yağmur suyu hatları açılıyor.

Bozüyük Belediyesi ekiplerince yağmur suyu hatlarında yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan yağmur suyu hattı temizleme çalışmaları devam ederken yağmur sularının sürüklediği atıklardan dolayı tıkanan yağmur suyu hatları da temizlenerek açılıyor. Çalışmalarda son olarak Yunus Emre Caddesi'ndeki ana yağmur suyu hattı tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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