Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Kış Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar tüm hızıyla devam ederken, kayıtlar 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar tüm hızıyla devam ederken, kayıtlar 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek.

Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları bir spor dalında geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacı ile 2023-2024 Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar için hazırlanan etkinlikler, 3 farklı branşta düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 16 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek başvuruların ardından ise eğitimler, aralık ayı içerisinde başlayacak. Voleybol branşına 2013-2014 doğumlu öğrenciler, güreş branşına 2010- 2015 doğumlu öğrenciler ve cimnastik branşına 2016-2019 doğumlu öğrenciler başvuru yapabilecekler.