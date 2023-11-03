Bozüyük Belediyesi'nden Türk Büyükleri Anıtı'nda Bakım Çalışması

Bozüyük Belediyesi ekipleri, Türk Büyükleri Anıtı'nda bakım çalışması yaptı.

Bozüyük Belediyesi hizmet binası önündeki meydanda yer alan ve deforme olan 16 büyük Türk Devleti'ni kuran Türk büyükleri ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait büstler, ekiplerce boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.