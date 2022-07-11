Bozüyük Belediyesi'nden Bilecik'e yardım eli

Bayramın ilk gününde yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Bilecik'e Bozüyük Belediyesi'nden yardım eli uzandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Bilecik'te yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Soğuksu mevkiinde gün boyu devam eden çalışmalara destek verdi. Selin ardından bölgede biriken kum, çakıl ve benzeri pisliklerin temizlenmesinde görev alan Bozüyük Belediyesi ekipleri, arazözler yardımıyla yıkama yaparak bölgede temizlik yaptı. Çalışmalara eşlik eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Dayanışma içerisinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Dayanışma hayatı güzelleştiriyor" dedi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da Başkan Vekili Subaşı'na geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel