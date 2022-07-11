Bozüyük Belediyesi'nden Bilecik'e yardım eli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Belediyesi'nden Bilecik'e yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bozüyük Belediyesi'nden Bilecik'e yardım eli

Bayramın ilk gününde yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Bilecik'e Bozüyük Belediyesi'nden yardım eli uzandı.

Bayramın ilk gününde yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Bilecik'e Bozüyük Belediyesi'nden yardım eli uzandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Bilecik'te yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Soğuksu mevkiinde gün boyu devam eden çalışmalara destek verdi. Selin ardından bölgede biriken kum, çakıl ve benzeri pisliklerin temizlenmesinde görev alan Bozüyük Belediyesi ekipleri, arazözler yardımıyla yıkama yaparak bölgede temizlik yaptı. Çalışmalara eşlik eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Dayanışma içerisinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Dayanışma hayatı güzelleştiriyor" dedi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da Başkan Vekili Subaşı'na geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title