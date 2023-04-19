Bozüyük Belediyesi'nden Arife Gününde İlçe Mezarlığına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Bozüyük Belediyesi tarafından mezarlık genelinde yapılan çalışmalar ile ilçe mezarlığı bayram ve arife günü yapılacak ziyaretlere hazır hale getirilirken arife günü vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile ilçe mezarlığı bayram ve arife günü yapılacak ziyaretlere hazır hale getirilirken, arife günü vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacak.

Belediye, Ramazan Bayramı öncesi ilçe mezarlığında ağaç budama ve genel temizlik çalışması yaparken, arife gününde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Ücretsiz otobüs seferleri saat 10.00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak saat 18.00'e kadar İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde hizmet verecek.

Mezarlık içerisinde ise yaşlı ve hastaların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha bekleyecek.