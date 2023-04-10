Bozüyük Belediyesi Midi Kız Voleybol Takımı Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasında

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, grup birinciliği mücadelesinde başarılı olarak Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına adını yazdırdı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, art arda 2'nci kez Türkiye'nin en iyi 32 takımının arasına girmeyi başardı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, 7 ile 9 Nisan 2023 tarihlerinde Eskişehir'de oynanan grup birinciliği mücadelesinde başarılı olarak Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına adını yazdırdı.

Bozüyük ekibi, grup birinciliği mücadelesinin ilk gününde Kütahya Linyit Spor Kulübü'nü 25-10, 25-12 ve 25-6'lık setlerle 3-0 yenerek turnuvaya başlangıç yaptı. Aynı günün akşam seansında Ankara 2'ncisi İlbank Kulübü'ne 10-25, 15-25, 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup olan takım; ikinci gün ilk maçında Uşak Gençlik Spor Kulübü'nü 25-10, 25-15, 25-21'lik skorla 3-0 yendi.

Midi Kızlar grup ikinciliği maçında Eskişehir Şampiyonu DSİ Bentspor ile karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Midi Kızlar, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. 2'nci sette iyi oyununu sürdüren Midi Kızlar, seti 25-23 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. 3'üncü sette ise DSİ Bentspor Midi Kızlar'a karşı üstünlük sağlayarak 25-17'lik skorla seti kazanarak skoru 2-1'e getirdi. 4'üncü sette ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı oyuna tekrar ağırlığını koyarak seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak adını Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına yazdırdı.