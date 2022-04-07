Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek - Haberler

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Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan sahne dekorları sanata destek oluyor.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan sahne dekorları sanata destek oluyor.

Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinde Sanatevi ve Sevgi Kafe'de kullanılacak dekoratif ferforje masa üretimi devam ederken aynı zamanda Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği tiyatro oyunlarında kullanılacak sahne dekorları da belediye bünyesinde üretiliyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Tiyatro, Bozüyük, Yerel, Haberler

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