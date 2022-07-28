Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden yangın eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

 - Güncelleme:

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli personelleri tarafından fabrika bahçesinde verilen yangın eğitiminde; yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Fabrika personeline ayrıca yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması ve acil durumlarda yaralı taşıma metotları konusunda bilgiler verilerek mutfak yangınları gibi diğer yangınlara da nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile müdahalelerde yapılan yanlışlar anlatıldı. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimde yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title