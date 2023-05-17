Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden Fabrika Personeline Yangın Eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ETİ Fabrikası'nda çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli personeli tarafından ETİ Fabrikası'nın bahçesinde personele verilen yangın eğitiminde, yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yangınlara müdahalede yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.