Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük'te Ramazan ayı nedeniyle Bozüyük Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruluyor.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te Ramazan ayı nedeniyle Bozüyük Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruluyor.

Kurulum çalışmaları Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen iftar çadırı Aşevi ile Kasımpaşa Camii arasındaki alana kurularak Ramazan ayının ilk gününden, son gününe kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek. Bozüyük Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir hayırseveri ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğu iftar çadırı 2 yıldır pandemi kuralları gereğince kurulamamıştı. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Kasımpaşa, Bozüyük, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title