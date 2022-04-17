Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor - Haberler

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Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği', yapılan Drama ve Orff atölyesi ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği', yapılan Drama ve Orff atölyesi ile devam etti.

Öğrencilerin ara tatillerinde eğlenerek öğrenmeleri ve farklı etkinliklerle güzel dakikalar geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenliğin 6'ncı gününde, Sanatevi'nde uzman eğitmenler gözetiminde orff ve drama eğitimi verildi. Etkinliklere neşe ile katılan çocuklar mutlu bir hafta sonu geçirerek hem eğlendiler hem de öğrendiler. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Çocuk, Yerel, Haberler

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