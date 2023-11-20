Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu Ata'nın Huzurunda

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu’nun minik üyeleri, koro şefi Murat Küçük ve aileleri ile birlikte Ata'nın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'nun minik üyeleri, koro şefi Murat Küçük ve aileleri ile birlikte Ata'nın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan Anıtkabir'e giren çocuklar, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alanda duygu dolu anlar yaşadılar.

Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği müzeyi de gezen koro üyeleri, aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün geçirdiler.

Minikler ve aileleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na düzenlenen gezi için teşekkür ettiler.