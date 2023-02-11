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Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden 100'üncü saatte güzel haber

Yerel Haberler

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden 100'üncü saatte güzel haber

Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan bir enkazda çalışmalarını sürdüren Bozüyük Belediyesi arama kurtarma görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi depremden 100 saat sonra 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan bir enkazda çalışmalarını sürdüren Bozüyük Belediyesi arama kurtarma görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi depremden 100 saat sonra 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Bozüyük Belediyesi arama kurtarma aracı ve görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi 2 araç ve 7 kişilik bir ekiple depremzedelere yardım ve destek amacıyla gittiği deprem bölgesinde Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekipler, Kahramanmaraş Karamanlı Mahallesi Dr. Sadullah Caddesi'nde depremin 5'inci gününde gece saat 03: 00'te başlayan ve yaklaşık 5,5 saat süren gayretli bir çalışmanın ardından saat 08: 30'da 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtarırken depremzedenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Kahramanmaraş Bozüyük Yerel Haberler

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