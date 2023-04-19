Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Bahar Emir'e Bıraktı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Saffet Şeker İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Bahar Emir'e bıraktı.

Başkan Bakkalcıoğlu, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bir süreliğine Bahar Emir'e bıraktı. Bakkalcıoğlu'na çiçek takdim ettikten sonra makam koltuğuna oturan Başkan Emir, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. yıl dönümünde ben burada olmaktan dolayı gururluyum ve mutluyum. Bizleri yarının büyükleri diyerek onurlandıran bizlere güvenen, bizlere tüm haklarımızı kazandıran başta sevgili Ata'm Mustafa Kemal Atatürk'e ve bizleri burada konuk eden Bozüyüğü'müzün Belediye Başkanı Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yurdumdaki ve dünyadaki tüm çocukların çok ama çok mutlu olmalarını istiyorum. Biz çocuklar gülen, mutluluklar saçan bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu yüzden siz sevgili büyüklerimizden bizlere yemyeşil ormanlarıyla, masmavi sularıyla barış ve sevgi içinde bir dünya bırakmanızı istiyoruz. Bizler yani yarının büyükleri ve sahipleri sizin bize miras olarak bıraktığınız bu dünyaya sahip çıkmak için çok çalışıyoruz ve daha da çok çalışacağımıza söz veriyoruz."

Okulunun önünde bulunan Fahri Korutürk Caddesi'ne öğrencilerin güvenli geçişi için kasis ve okulun bahçesine yumuşak zeminli çocuk oyun alanı isteyen çocuk belediye başkanı, ilçe kaymakamlığı ile telefon görüşmesi yaparak çocuk kaymakamdan Milli Eğitim Müdürü'ne öğrencilerin güvenliği için okul bahçesinin duvarlarının yükseltilmesi talimatı verilmesini istedi. Daha sonra Başkan Emir, Bakkalcıoğlu ile belediyenin kültür ve sanat faaliyetleri hakkında görüşerek Sanatevi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda Bakkalcıoğlu, çocuk Başkan Emir'e akıllı saat, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. Bakkalcıoğlu tüm çocuklara hitaben, "Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi onore ettiniz. Gelecek sizsiniz. Gelecekte ülkeyi de siz yöneteceksiniz. Kaymakam olacaksınız, belediye başkanı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Görevlerinizi mutlaka güzel bir şekilde yapacağınıza ben inanıyorum. Çocuklarımızın geleceği sahipleneceğine inanıyorum. Atatürk'ü onun kurduğu Cumhuriyeti ilelebet payidar tutacaksınız, buna inanıyorum" dedi.