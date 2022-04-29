Bozüyük bayrama hazırlanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan çalışmalarla ilçe mezarlığı bayram ve arefe günü yapılacak kabir ziyaretlerine hazır hale getirilirken, sokaklar da yıkandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından mezarlık içerisinde yapılan bayram hazırlıklarında ağaç budama, ot biçme ve genel temizlik çalışmaları yapılarak mezarlık temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Diğer taraftan arefe günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Arefe günü ücretsiz otobüs seferleri saat 10.00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde gün boyu devam ederek vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ana cadde tazyikli suyla yıkanarak bayrama hazırlandı

Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi'ndeki kaldırımlar yıkanarak bayrama hazırlandı. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirli bir program dahilinde yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak bayram öncesi özellikle hafta içi vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde üzerindeki kaldırımlar tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Caddenin her iki yönünde de yapılan ve çalışma ile temizlenen cadde Ramazan Bayramına hazır hale getirildi. Yıkama çalışmaları yine yoğun olarak kullanılan Cami Caddesi ve Saraycık Caddesi üzerinde devam edecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel