Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler

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Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cerrah'tan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Başhekim Caner Cerrah Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah'a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. Cerrah'a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca ziyaretin anısına Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Yerel, Haberler

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