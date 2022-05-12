Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt ve Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye çalışmalarında son aşamaya gelinen ve yakında İnönü'de faaliyete geçecek olan İnönü Dutluca yerleşkesinde Açık Ceza Evi Müdürlüğü hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye, İnfaz Koruma Memuru İhsan Yetim'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt, Bozkurt, Cezaevi, Yerel, Haberler

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