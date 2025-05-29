Bozulan Araca Polis Ekibi Yardım Etti

Bozulan Araca Polis Ekibi Yardım Etti
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Elazığ'da seyir halindeyken bozulan bir aracın yardımına, bölgede bulunan trafik polis ekibi koştu. Bozulan araç güvenli bölgeye alındı.

Bozulan aracın yardımına polis ekibi yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken bozulan aracın yardımına bölgede bulunan polis ekibi yetişti.

Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi bir anda bozuldu. O bölgede trafik kontrolünü sağlayan polis ekibi, bozulan aracı görünce yanına gitti. Çalışmayan otomobil, trafik polisinin itmesi sonucu güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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