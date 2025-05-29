Bozulan Araca Polis Ekibi Yardım Etti
Elazığ'da seyir halindeyken bozulan bir aracın yardımına, bölgede bulunan trafik polis ekibi koştu. Bozulan araç güvenli bölgeye alındı.
Bozulan aracın yardımına polis ekibi yetişti
ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken bozulan aracın yardımına bölgede bulunan polis ekibi yetişti.
Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi bir anda bozuldu. O bölgede trafik kontrolünü sağlayan polis ekibi, bozulan aracı görünce yanına gitti. Çalışmayan otomobil, trafik polisinin itmesi sonucu güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel