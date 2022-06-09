Bozkurt'ta Öğrencilerden Resim Sergisi - Haberler

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı resimler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Sergi açılışına yoğun katılım olurken, öğrencilerin çizdiği resimler büyük beğeni topladı.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladı resimler sergi ile görücüye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Bozkurt Belediye Başkan Yardımcısı Gülseren Özel ve ilçe protokolü de katıldı.

ZİYARETÇİLERDEN SERGİYE TAM NOT

Görsel Sanatlar Öğretmeni Aynur Güngör'ün koordinatörlüğünü yaptığı sergiye, Bozkurt Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Güngör ve öğrencileri, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ümmü Akgün ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Feruze Moran da katkı sundu.

Karakalem, yağlı boya, sulu boya, pastel boya gibi çeşitli ekipmanlarla yapılan yaklaşık 500 eser ile kil ve alçı tasarımların da yer aldığı sergi, 10 Haziran günü sona erecek.

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZEL'DEN SERGİYE DAVET

Bozkurt Belediye Başkan Yardımcısı Gülseren Özel, "Öğrencilerimizin muhteşem yeteneklerinin sergilendiği bu sergi bizler için çok özel. Öğrenci demek, sürekli olarak ders çalışıp sınava hazırlanmak demek değildir. Öğrencilerin gelişimlerini bu gibi çeşitli aktivitelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bozkurt Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitim öğretim anlamındaki her türlü gelişim saylayacak aktivitenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde böyle yetenekli öğrenciler olduğunu görmek çok güzel ve onur verici. Tüm ilçe halkımızı bu sergiyi ziyaret etmeye ve öğrencilerimizin yeteneklerini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel