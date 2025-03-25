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Bozkan ve beraberindeki heyet iftar programına katıldı

Bozkan ve beraberindeki heyet iftar programına katıldı
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"na katıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"na katıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, beraberindeki heyetle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"na katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen iftar programında, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin başta olmak üzere, Bakanlık yetkilileri, 81 ilden gelen eğitim yöneticileri, öğretmenler ve eğitim camiasının temsilcileri bir araya geldi.

Programda, eğitim dünyasının temsilcileriyle iftar yapılarak birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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