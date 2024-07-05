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Bozdoğan Yarı olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk kulaç atıldı

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Bozdoğan'da yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kapılarını açtı.

Bozdoğan'da yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kapılarını açtı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, havuzun faaliyete geçmesiyle birlikte başladı.

Yaklaşık 100 öğrenci, havuzda iki grup halinde antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi almaya başladı. Eğitimler, öğrencilere yüzme sporunun temel tekniklerini öğretmek amacıyla düzenleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapımı tamamlanan havuzumuz ilçemizin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile de gençlerimizin sporla buluşmasını hedefliyoruz" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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