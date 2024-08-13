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Bozdoğan Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Geçtiğimiz ay atama kararıyla Bozdoğan Kaymakamlığı görevine başlayan Fahrettin Fazıl Ata, Körteke ve Örencik Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Ata, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde konuştu.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Bozdoğan Kaymakamlığı görevine başlayan Fahrettin Fazıl Ata, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kaymakam Ata, Körteke ve Örencik Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozdoğan Kaymakamlığı görevine başlamasından kısa bir süre sonra sahaya inerek halkla buluşan Fahrettin Fazıl Ata'nın ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Ata Körteke ve Örencik Mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Ata, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde konuştu. Mahalle halkının taleplerini yerinde tespit eden Ata, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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