Haberler

Bozdoğan İlçe Müftüsü, Kaymakam Polat'ı Ziyaret Etti

Bozdoğan İlçe Müftüsü, Kaymakam Polat'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Yunus Emre Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette etkinlikler hakkında bilgi verildi ve hediye takdim edildi.

Bozdoğan İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında beraberindeki din görevlileriyle birlikte Kaymakam Yunus Emre Polat'ı makamında ziyaret etti.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bozdoğan İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, vaizler ve din görevlileriyle birlikte Kaymakam Yunus Emre Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette Müftü Seletli, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek, günün anısına kitap ve çiçek takdim etti. Kaymakam Yunus Emre Polat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.