Bozdoğan İlçe Müftüsü, Kaymakam Polat'ı Ziyaret Etti

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bozdoğan İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli, vaizler ve din görevlileriyle birlikte Kaymakam Yunus Emre Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette Müftü Seletli, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek, günün anısına kitap ve çiçek takdim etti. Kaymakam Yunus Emre Polat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti. - AYDIN