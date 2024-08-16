Bozdoğan'daki orman yangını için Muğla sınırında önlem alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi. Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı ve yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriliyor.
Bozdoğan'daki orman yangını için Muğla sınırında önlem alındı
MUĞLA - Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Örmepınar mevkiinde çıkan yangın, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırında bulunan bölge yetkililerini harekete geçirdi.
Yangının Muğla sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tedbirler alındı. Muğla Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi'ne ivedilikle intikal ederek gerekli önlemler alan ekipler, yangının kontrol altında tutulması için çalışmalara destek veriyor.
Yetkililer, yangının Muğla sınırlarına yayılmaması için her türlü güvenlik önlemi alındığını belirtti.
Orman Yangını Bozdoğan Aydın Muğla Çevre Acil Durum Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi.