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Bozdoğan'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

Bozdoğan'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

Yerel Haberler

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirilerek, broşür dağıtıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirilerek, broşür dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Bozdoğan'da orman köylülerine yönelik geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için çalışma gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlar ile mesire alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, hakkında bilgilendirme ile broşür dağıtımı faaliyeti ile kültür tabiat varlıklılarının korunması, çevre ve doğa sevgisi farkındalığı oluşturma maksatlı vatandaşlarla bilgilendirici sohbetler edilerek bölgede bulunan sit alanlarında da denetim ve kontrol faaliyeti icra edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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