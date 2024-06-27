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Bozdoğan'da Tıbbi Aromatik Bitki Hasadı

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Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, ilçede üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve altın otu hasadına katıldı. Üreticilerden bilgi alan Kaymakam Gökçe, çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ilçede üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve altın otu olarak da bilinen ölmez çiçek hasadına katıldı.

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve Asma Mahalle Muhtarı Mesut Yılmaz ile birlikte Asma Mahallesi'nde üretime yeni başlanan ve ilçe tarımına önemli katkı sağlayacak katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta ve altın otu olarak da bilinen ölmez çiçek hasadına katılarak üreticiler; Arzu, Melis ve Engin Dirik'ten bilgi aldı.

Kaymakam Gökçe, ilçenin tarım yönünden bereketli bir coğrafyada bulunduğunu, ürün çeşitliliği açısından şanslı olduğunu ve üretime yeni başlanan tıbbi aromatik bitkilerin ise ilçe tarımına önemli bir katkı sağlayacağını belirterek çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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