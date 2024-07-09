Üye Girişi
Haberler

Bozdoğan'da Motorculara Kask Dağıtımı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince motorcuların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçede ikinci defa kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projesi kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince motorcuların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçede ikinci defa kask dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında dağıtılan kasklar, motorcuların trafikte daha güvende olmalarını sağlayacak olup, emniyet ve jandarma ekipleri kask dağıtımının yanı sıra motorculara kask kullanımı ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme de yaptı. Uygulanan proje ile ilçede kask kullanımının artırılması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada motosiklet ve benzeri araçlarda kask takmanın zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, kaskın başı darbelerden koruyarak ciddi baş yaralanmalarını önleyebileceği vurgulandı. Açıklamada, "İlçemizde kask kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projemiz kapsamında motorculara 2. defa kask dağıtımı yapılmıştır. Kaymakamlığımız tarafından başlatılan 'Bozdoğan Kaskınla Yol Ver Hayata' projemiz kapsamında motorcularımızın daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla ilçemizde kask dağıtımı yapılmıştır. Kaymakamımız İbrahim Gökçe motor kullanırken kask kullanmanın önemine değinerek projeye destek verenlere teşekkür etti. Bilindiği üzere motosiklet ve benzeri araçlarda kask takmak zorunludur. Kask takma, bisiklet sürerken veya motor kullanırken önemli bir güvenlik önlemidir. Kask, başınızı darbelerden korur ve ciddi baş yaralanmalarını önleyebilir. Her zaman uygun şekilde takıldığından emin olalım ve kaskınızı düzenli olarak kontrol edelim. Güvenliğiniz için kask takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Bozdoğan Güvenlik Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title