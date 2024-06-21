Bozdoğan'da facianın eşiğinden dönüldü: Yanan 10 ev böyle görüntülendi

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev yanarak küle döndü.

Olay, kırsal Pınarlı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısmındaki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyerek mahalledeki evlere sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Havadan yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangında 9'u metruk olmak üzere toplamda 10 ev tamamen yandı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.