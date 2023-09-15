Bozdoğan'a yeni kaymakam atandı

Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atandı.

Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 108. Dönem Kaymakamlık kura çekilişi sonrasında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin yeni kaymakamı belli oldu. Bir süredir Bir süredir Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un vekalet ettiği Bozdoğan Kaymakamlığı'na 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayan İbrahim Gökçe atandı. - AYDIN