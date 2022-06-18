Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibinden örnek davranış Boynuna tel dolaşan güvercin kurtarılarak gökyüzüne bırakıldı Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda denetim yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi boynuna tel dolayan güvercini... Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibinden örnek davranış Boynuna tel dolaşan güvercin kurtarılarak gökyüzüne bırakıldı ERZURUM - Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda denetim yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi boynuna tel dolayan güvercini uzun uğraşlar sonucu kurtardı. E dinilen bilgiye göre Çevre şehircilik İl müdürlüğü ekipleri kazım Karabekir stadyumunda yaptıkları denetimler sırasında çatıda tellere asılı güvercini gördü. Elektrik Elektronik Mühendisi İbrahim Türkez, Mimar Meryem Kaplan ve İnşaat Mühendisi Gökhan Eşrefoğlu stadyum yöneticisi Zafer Ala ile birlikte mahsur kalan kuşu kurtararak boynuna dolaşan telleri büyük bir dikkatle çözdüler. Uçamayan güvercin kurtarıldıktan sonra ekip tarafından gökyüzüne bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Yerel Kazım Karabekir Erzurum Yerel Haberler

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