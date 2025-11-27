Haberler

Boyabat'taki Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'deki Çocuklara Mektup

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitim gören Kur'an Kursu öğrencileri, 'Kalpten Kalbe Mektup' etkinliği ile Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla mektuplar yazdı. Bu etkinlikle sosyal sorumluluk bilinci ve dayanışma duyguları geliştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitim gören 7-10 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'deki çocuk arkadaşlarını unutmayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Minik öğrenciler, düzenlenen "Kalpten Kalbe Mektup" çalışması kapsamında, kalplerinden kopan dualarını, dileklerini ve sevgilerini kağıtlara döktü. Her bir mektup, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini Gazze'deki çocuklara ulaştıracak şekilde titizlikle hazırlandı.

Etkinlik, hem öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladı. Eğitmenler, çocukların küçük yaşta dahi başkalarına yardım etme, empati kurma ve duyarlılık gösterme bilincini kazandığını belirterek, yapılan çalışmanın büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
