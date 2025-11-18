Boyabat'ta Yoğun Sis Tarihi Kalesi Görünmez Hale Getirdi
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi Boyabat Kalesi'nin üzerinde görsel bir şölen oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntülerde, sisin ilçenin manzarasını nasıl değiştirdiği gözler önüne serildi.
(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, tarihi Boyabat Kalesi ve ilçe merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçe merkezinin sis altındaki görüntüleri dronla kaydedildi.
Boyabat'ta sabah saatlerinde başlayan sis, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sürücülere zor anlar yaşatan sisli hava, aynı zamanda kentin bazı noktalarında görsel şölen oluşturdu.
İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Gökırmak Vadisi havzasında, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerine kurulu tarihi Boyabat Kalesi, sis örtüsünün arasında adeta görünmez hale gelirken kaydedilen dron görüntüleriyle mest etti.