Sinop'ta İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan bir servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisinde Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa Gemici yaşamını yitirdi, araçta bulunan 2 kişi ile minibüste bulunan 8 işçi yaralandı.

Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

