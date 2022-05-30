Boyabat'ta aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü - Haberler

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Boyabat'ta aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
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Boyabat'ta aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründüSİNOP Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

Boyabat'ta aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü

SİNOP Sinop'un Boyabat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı, yollar beyaza büründü.

Sinop'un yüksek kesinlerinde doku etkili oldu. Özellikle Sinop-Boyabat yolu Dranaz mevkiinde aniden bastıran dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, ilerlemekte güçlük çekti.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

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