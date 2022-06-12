Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı - Haberler

Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı. Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı. Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Karabük Yerel Haberler

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