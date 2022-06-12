Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı - Haberler

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Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı

Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Karabük merkez ilçeye bağlı Kapaklı Köyü'nde bowling labutuna benzeyen ördek yumurtası sahibini şaşırttı.

Kapaklı Köyü Muhtarı Süleyman Altınöz, beslediği ördeğin yumurtalarını toplamak için kümese gitti. Topladığı yumurtalardan, birinin farklı olduğunu gören Altınöz, şaşkınlık yaşadı. Bowling labutuna benzeyen yumurtayla karşılaştığını aktaran muhtar Altınöz, hatıra olarak saklamak için koruma altına aldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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