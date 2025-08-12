Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale, Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, 12 - 14 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale ile 13 Ağustos'ta görüşme gerçekleştirecek.

Botsvana'nın Ankara'da büyükelçilik açması için Türkiye'den gerekli destek hazır

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Bakan Butale'yle görüşmesinde, Türkiye ve Botsvana arasında ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür gibi alanlarda ilişkilerin ilerletilmesinin iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğini güçlendireceğini belirtmesi, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası bağlamında kazan-kazan esasına dayalı olarak geliştirdiği iş birliği çerçevesinde, Botsvana'nın Ankara'da Büyükelçilik açması hususunda Türkiye'nin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade edecek.

Ayrıca Fidan'ın görüşmede, iki ülke arasında tesis edilen Karma İş Birliği Komisyonu'ndan azami düzeyde faydalanılmasının ve Komisyon'un müteakip toplantısının en kısa sürede düzenlenmesinin önemine değinmesi, Türk iş insanı ve yatırımcıların Botsvana'da projeler üstlenmelerinin ve yatırım yapmalarının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacağını vurgulaması, Botsvana'yla müzakereleri devam eden anlaşmaların sonuçlandırılarak iki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki zeminde güçlendirilmesine yönelik Türkiye'nin çalışma iradesini tekrarlaması öngörülüyor.

Fidan, Butale ile yapacağı görüşmelerde, eğitim ve kalkınma alanlarında Türkiye'nin Botsvana'ya olan güçlü desteğini tekrarlaması, Türkiye ile Botsvana arasında bölgesel konularda istişarelerin sürdürülmesinin ve çok taraflı platformlarda iş birliğinin önemine değinmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alması bekleniyor.

İkili ilişkiler

Türkiye, Botsvana açısından "ortak ülke" olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal çerçevesini oluşturan Karma İş Birliği Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ilerleyen dönemde Botsvana'nın başkenti Gaboron'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Bakan Butale, Türkiye'ye son ziyaretini 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere gerçekleştirmişti. - ANKARA