Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sel

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da etkili olan yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, birçok kentte sel ve taşkınlar meydana geldi.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da etkili olan yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, birçok kentte sel ve taşkınlar meydana geldi.

Bosna Hersek'in Una-Sana kantonunda son günlerde etkisini gösteren aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği Una Nehri taşarken, Bihaç şehrinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sanski Most kentinde ise sel nedeniyle doğal afet durumu ilan edildi.

Hırvatistan'da ordu seferber oldu

Komşu Hırvatistan'da da şiddetli yağış sele yol açtı. Dünden bu yana yüzlerce asker, selden etkilenen bölgelerdeki halka yardım için seferber edildi.

Yağışların en çok etkilediği Kuzey Dalmaçya bölgesindeki Zadar'da bulunan Obrovac beldesinde acil durum ilan edildi. Belde merkezi ve okulların sular altında kalması nedeniyle eğitime ara verildi. Zadar'daki Gracac'ta beldesi de sele teslim oldu, en az 59 evi su bastı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hükümetin selden etkilenenlere yardım için kaynak ayıracağını açıkladı.

Slovenya'da uyarı

Slovenya hükümeti de ülkenin doğusu için sel uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, bölgede yağışların önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini duyurdu. - SARAYBOSNA