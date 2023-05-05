Bosna Hersek'teki Türk seçmenler sandık başında

Bosna Hersek'teki Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Bosna Hersek'teki Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Bosna Hersek'teki Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka başkonsolosluklarında ilk kez kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Ülke genelinde kayıtlı 2 bin 946 seçmen, 3 gün boyunca TSİ 10.00-22.00 arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Oy kullanma işlemi başlar başlamaz vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Bu da yüksek bir ilgi olduğunu gösteriyor" dedi.

Sandıkların 3 gün boyunca açık olacağını hatırlatan Girgin, Bosna Hersek'te yaşayan Türk vatandaşlarına demokratik haklarını kullanarak vazifelerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Bosna Hersek'te oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamı sona erecek. Bosna Hersek'le birlikte bugün Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki vatandaşlar da oy kullanmaya başlarken, Karadağ, Kosova ve Sırbistan'da oy kullanım süreci yarın başlayacak. - SARAYBOSNA

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023