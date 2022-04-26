Bosna Hersek'te dev iftar sofrası kuruldu - Haberler

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Bosna Hersek'te dev iftar sofrası kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bosna Hersek'te dev iftar sofrası kuruldu

Eyüpsultan Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlarken Balkanlardaki vatandaşları da unutmayarak Balkan derneklerinin de desteğiyle Bosna Hersek'te iftar verdi.

Eyüpsultan Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayında Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlarken Balkanlardaki vatandaşları da unutmayarak Balkan derneklerinin de desteğiyle Bosna Hersek'te iftar verdi.

Eyüpsultan Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın ve sabrın ayı Ramazan ayında, Balkan derneklerinin de desteğiyle Bosna Hersek'te iftar verdi. Bosna Hersek Banoviç'te verilen 800 kişilik iftarda Eyüpsultan'dan Evlad-ı Fatihan'a gönül köprüleri kuruldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftara Banoviç Belediye Başkanı Bego Gutic ve Baş İmam Sead Mrahoroviç de katıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Türkiye, Ramazan, Yerel, Haberler

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