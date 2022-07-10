Bosna Hersek'te Barış Yürüyüşü sona erdi - Bosna Hersek'te Barış Yürüyüşü sona erdi Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda yaşananlar nedeniyle ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda düzenlenen 3 günlük Barış Yürüyüşü, katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmesiyle sona erdi. - Bosna Hersek'te Barış Yürüyüşü sona erdi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda yaşananlar nedeniyle ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda düzenlenen 3 günlük Barış Yürüyüşü, katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmesiyle sona erdi. Bosna Hersek'in doğusunda Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ve ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda düzenlenen 3 günlük "Barış Yürüyüşü"ne 3 bin kişi katıldı. Katılımcılar, Sapına bölgesi yakınlarındaki Nezuk köyünden başlayan ve 3 gün süren yürüyüşün ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek, soykırımda hayatını kaybedenler için dualar etti. İhlas Haber Ajansı / Osman Hodzic - Yerel Srebrenitsa Yerel Güncel Haberler

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