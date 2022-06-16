Bornovalı Minikler, Doğayı Tanıyor

Bornovalı minikler, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Doğa Atölyesi ile eğlenerek öğrendikleri bir kamp deneyimi yaşadı. Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yağmur Çocuk Aktivite Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların katıldığı atölye çalışması, Yaka Mahallesi'nde yapıldı.

Çocuklara doğa sevgisi aşılamak ve doğa bilinci oluşturmak için hazırlanan etkinlikte 27 çocuk, anneleri ve eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Doğa gözlem yürüyüşü ile bitkileri tanıyarak toplayan Bornovalı minikler, Teraryum Yapım Atölyesi ile de topladıkları bitkilerden kendi tasarladıkları teraryumlarını yaptı. Açık Hava Oyun Atölyesiyle de bol bol oyun oynayarak keyifli zaman geçirdi.

AMAÇ DOĞA İLE BAĞ KURMAK

Çocukların küçük yaşta doğayı tanıyarak önemini anlamaları için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Günümüzde çocuklar doğa ile çok geç bağ kuruyor. Bizde bu düşünceden yola çıkarak, aktivite merkezlerimizde eğitim gören küçük çocuklarımızı doğayla tanıştırmak istedik. Onların toprağa dokunarak, çevreyi tanımalarını, araştırma ve inceleme isteği duymalarını amaçladık. Aynı zamanda da bu çalışma sayesinde ebeveynleri ile daha nitelikli ve eğlenceli anlar yaşamasına katkı sağladık" dedi.

ANKA / Yerel