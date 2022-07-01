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Bornovalı Minikler, Bilimi Eğlenerek Öğreniyorlar

ANKA - Yerel
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Bornovalı Minikler, Bilimi Eğlenerek Öğreniyorlar

Bornova Belediyesi’nin yaz tatiline giren çocuklar için her yıl düzenlediği yaz bilim kamplarına katılan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından hazırlanan atölyelere katılanlar, doğa bilimleri, doğal seçilim, ekoloji, hayatımızdaki kimya ve yenilenebilir enerji gibi konularda eğitim alıyor.

Bornova Belediyesi'nin yaz tatiline giren çocuklar için her yıl düzenlediği yaz bilim kamplarına katılan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından hazırlanan atölyelere katılanlar, doğa bilimleri, doğal seçilim, ekoloji, hayatımızdaki kimya ve yenilenebilir enerji gibi konularda eğitim alıyor.

Orta okul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan 'Yaz Bilim Kampı: Oyunlarla Bilim'e katılan Bornovalı çocuklar, Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fosil Bilim ve Teknoloji alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Kampa katılanlar, kendileri için hazırlanan oyunlarla eğlenirken, farklı deney ve gözlemlerle yeni bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşadı.

"BİLİMİ ONLARA SEVDİREREK ÖĞRETİYORUZ"

Çocuklar için yapılan çalışmaları okulların kapanması ile birlikte arttırdıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yıl boyunca küçük Bornovalılar için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yaz aylarında arttırarak sürdürüyoruz. Oyunlarla Bilim çalışmamızda eğlence ve eğitimi biraraya getirdik. Bilimi onlara sevdirerek öğretiyoruz. Kampımıza katılanlar eğlenirken öğrenmenin tadına varıyor. 4 günlük olarak düzenlediğimiz kamplarımızı tüm yaz devam ettireceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

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