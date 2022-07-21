Bornova'nın Dijital Haritası Çıkarıldı

Bornova Belediyesi, ilçenin bütün sokaklarının yüksek çözünürlüklü 360 derece panoramik görüntüsünü çıkardı. Bornova Belediyesi, 3 santimetre hassasiyetle ölçüm yapan sistem sayesinde imardan numarataja, tabela büyüklüklerinden ruhsata kadar pek çok alanda çok büyük bir hızla işlem yapacak.

Vatandaşın daha kaliteli ve hızlı hizmet sunma amacıyla aralıksız çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi de gerek kullandığı yazılımlarla iş ve süreçlerini bir süredir dijitalleştiriyordu. Bu hamle numaratajdan ruhsata kadar pek çok konuda bize büyük bir hız kazandıracak. Amacımız Bornovalının evinden hiç çıkmadan, iş yerinden ayrılmak zorunda kalmadan, internet üzerinden belediye ile ilgili her türlü işlemini yapmasını sağlamak. Sanayinin ardından belediyecilikte de Belediye 4,0 dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

TÜM BORNOVA İŞLENDİ

Toplam bin kilometre uzunluğundaki sokak ve caddenin verilerinin işlendiği sistem sayesinde saha kontrolü gerektiren işlerde, bu kontrol çok yüksek doğruluk oranıyla çalışan sistem üzerinden yapılacak. Böylece vatandaş resmi işlemlerin tamamlanması için belediye personelinin sokağına gelip tespit yapmasını beklemek zorunda kalmayacak. Tüm ilçeyi adım adım tarayan sistem, bozuk yolları ve kaldırımları da tespit ettiği için program dahilinde bunların onarım ve yenileme çalışmaları da hız kazanacak. Fiziki problemler vatandaştan da önce tespit edilerek sorunun çözümü hızlandırılacak. Sistem, daha kaliteli veri ağının oluşturulmasında da katkı sağlayacak.

TEKNİK MÜDÜRLÜKLER KULLANACAK

Sistem, Fen İşleri Müdürlüğü bozuk yolların tespitinde, Etüd Proje Müdürlüğü numarataj kontrolünde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapı kullanma belgesi verilmesi sürecinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü park envanteri ve zarar tespitinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü belediye taşınmazlarının kadastro verilerinin sorgulanmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü işyeri çalışma ruhsatı verilmesi ve kontrolü sürecinde, Zabıta Müdürlüğü istek-şikayet ve saha kontrolünde, Plan Proje Müdürlüğü planlama analizinde ve plan saha karşılaştırmalarının sağlanmasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp konteynerlerinin konumlarının oluşturulmasında kullanıyor. Bornova İletişim Merkezi'nde de kullanılmaya başlanan sistem sayesinde, şikayetler ve istekler de harita üzerinden incelenerek sonuçlandırılacak.

ANKA / Yerel