Bornova'nın 'Can Dostları Yerleşkesi' Açılıyor

Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesi, açılış için gün saymaya başladı. Baştan sona yenilenerek sokak canları için konforlu bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi haline getirilen yerleşke, 7 Temmuz Perşembe günü açılacak.

Bornova Belediyesi, sokak canlarının bakım ve tedavilerinin çok daha iyi şartlarda yapılabilmesi için yenileyip konforlu hale getirdiği Can Dostları Yerleşkesi'nde köpeklerin bakımlarının yapıldığı padok sayısı 17'de 40'a çıkarıldı. Padoklara eklenen gezinti alanlarının yanı sıra yavru köpekler için ek bir gezinti alanı da yapıldı. Yeni kedi bölümünün de yapıldığı yerleşkede hayvanların klima ile ısınıp serinlediği yeni kedi evi ile yeni kedi kliniği yapıldı.

CAN DOSTLARININ YANINDA

Bornova Belediyesi bir yandan sokak köpeklerinin ve kedilerinin daha iyi şartlarda bakım ve tedavilerinin yapılması için yatırımlarını sürdürürken bir yandan da rutin hizmetlerini ara vermeden sürdürdü. Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükpark Kedi Kliniği'nde muayene ve kısırlaştırma hizmetlerini, Pınarpaşı'ndaki Can Dostları Yerleşkesi'nde de muayene ve acil müdahale hizmetlerini sürdürdü. Hayvanseverlerin takibindeki sokak canlarının randevulu kısırlaştırmaları düzenli olarak yapıldı. Bu kapsamda, Ocak 2022'den Haziran ayının başına kadar Bornova'da 62 bin 427 can dostunun tedavisi yapılırken, 16 bin 725 can dostunun kısırlaştırma işlemi yapıldı. 517 kedi ve köpek ise sahiplendirildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sokaklarda yaşayan canların da en az insanlar kadar iyi yaşamaya haklarının olduğunu söyleyerek, "Bu anlayışla sokaklarda yaşayan can dostlarımızın daha iyi bakım ve tedavi olanaklarını kavuşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Tüm hayvanseverleri Can Dostları Yerleşkemizin açılışına bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel