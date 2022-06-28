Bornova'nın "Can Dostları Yerleşkesi" Açılıyor
ANKA - Yerel
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Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesi, açılış için gün saymaya başladı. Baştan sona yenilenerek sokak canları için konforlu bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi haline getirilen yerleşke, 7 Temmuz Perşembe günü açılacak.
Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesi, açılış için gün saymaya başladı. Baştan sona yenilenerek sokak canları için konforlu bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi haline getirilen yerleşke, 7 Temmuz Perşembe günü açılacak.
Bornova Belediyesi, sokak canlarının bakım ve tedavilerinin çok daha iyi şartlarda yapılabilmesi için yenileyip konforlu hale getirdiği Can Dostları Yerleşkesi'nde köpeklerin bakımlarının yapıldığı padok sayısı 17'de 40'a çıkarıldı. Padoklara eklenen gezinti alanlarının yanı sıra yavru köpekler için ek bir gezinti alanı da yapıldı. Yeni kedi bölümünün de yapıldığı yerleşkede hayvanların klima ile ısınıp serinlediği yeni kedi evi ile yeni kedi kliniği yapıldı.
ANKA / Yerel