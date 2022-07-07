Bornova'da Türk ve Suriyeli Kadınlar, Mozaik Atölyesinde Buluştu

IOM- BM Göç Kuruluşu Mobil Psikososyal Destek Takımı tarafından düzenlenen Mozaik Atölyesi, Bornova Belediyesi Altındağ Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi ev sahipliğinde yapıldı. Türk ve Suriyeli kadınların birlikte katıldığı ve 7 hafta süren eğitimler sonunda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Geçici koruma statüsünde bulunan kadınların Türkiye'de bulundukları süreç boyunca yaşayabilecekleri adaptasyon sorunlarını azaltmak, bir arada çalışarak birbirlerini tanıma fırsatı bulmasını sağlamak için düzenlenen etkinliğe, toplam 20 kadın katıldı. Atölyede, katılımcılara mozaik sanatı hakkında temel bilgilerle birlikte uygulamalı eğitimler de verildi. Kurs sonunda ortaya çıkan, tablo, kutu ve tepsi gibi tasarımlar düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Aktivite ile kadınların sanatta birleştiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Geçici koruma statüsünde olanların Türkiye'de bulundukları süre içinde kültürel ve sosyal yapıya adapte olmaları ve farklı kültürlerin birbirini tanıması çok önemli. Bugüne kadar birlikte çok önemli çalışmaları yürüttüğümüz IOM-BM Göç Kuruluşu ile bu çalışmayı büyük mutlulukla yürüttük. Mozaik kursunda ortaya çıkan eserler de çok başarılı, tüm katılımcıları kutluyorum" dedi.

ANKA / Yerel