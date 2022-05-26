Bornova'da Tiyatro Rüzgarları Esiyor - Haberler

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Bornova'da Tiyatro Rüzgarları Esiyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova'da Tiyatro Rüzgarları Esiyor

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) 30. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tiyatro Büyükpark’ta Kursiyer Oyunları Festivali” tüm hızıyla devam ediyor. İzmir’in ilk şehir tiyatrosu olan BBŞT, 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs’ta Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda “Anılarla 30 Yıl Konseri” ile 29 Mayıs’ta büyük kortej yürüyüşü düzenleyecek.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (BBŞT) 30. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Tiyatro Büyükpark'ta Kursiyer Oyunları Festivali" tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'in ilk şehir tiyatrosu olan BBŞT, 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'ta Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda "Anılarla 30 Yıl Konseri" ile 29 Mayıs'ta büyük kortej yürüyüşü düzenleyecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kursiyerlerin bütün bir sezon boyunca çalıştıkları oyunları sahnelemelerinin çok değerli olduğunu söyleyerek, "Hem BBŞT'deki kadrolu oyuncularımızın hem de kursiyerlerimizin verdiği emeklerle ortaya çıkan oyunların daha geniş kitlelerle buluşması en büyük arzumuz. Bornova Belediyesi olarak BBŞT'yi tanıtmak ve daha çok insanımızı tiyatroyla buluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Açıkhava Tiyatrosu, oyunlar, Tiyatro, Mayıs, Yerel, Haberler

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