Bornova'da Tiyatro Rüzgarları Esiyor - Haberler

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (BBŞT) 30. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Tiyatro Büyükpark'ta Kursiyer Oyunları Festivali" tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'in ilk şehir tiyatrosu olan BBŞT, 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'ta Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda "Anılarla 30 Yıl Konseri" ile 29 Mayıs'ta büyük kortej yürüyüşü düzenleyecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kursiyerlerin bütün bir sezon boyunca çalıştıkları oyunları sahnelemelerinin çok değerli olduğunu söyleyerek, "Hem BBŞT'deki kadrolu oyuncularımızın hem de kursiyerlerimizin verdiği emeklerle ortaya çıkan oyunların daha geniş kitlelerle buluşması en büyük arzumuz. Bornova Belediyesi olarak BBŞT'yi tanıtmak ve daha çok insanımızı tiyatroyla buluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan 11 kursiyer grubu, oyunlarını Bornova'nın farklı salonlarında sahnelemeye devam ederken, BBŞT, çok özel iki etkinliği gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak 27 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da "Anılarla 30 Yıl Konseri"nde, tiyatro ile müziğin 30 yıllık birlikteliğiyle ortaya çıkan eserler, BBŞT'li müzisyenler aracılığıyla Bornovalı sanatseverlerle buluşacak. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, oyun müziklerinin yanı sıra dans performansı da yer alacak. Koordinatörlüğünü Ozan Gökmen'in yaptığı, metnini Arzu Leylak'ın yazdığı konserin yönetmenliğini Hakan Taner Yıldırım yapacak. 28 Mayıs Cumartesi günü Büyükpark'ta "poi atölyesi", 29 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de ve 14.00'te aynı alanda Kukla Atölyesi yapılacak.

Tüm Bornovalıların davetli olduğu büyük kortej yürüyüşü ise 29 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Bornova Bandosu'nun eşlik edeceği kortej, yürüyüşe kostümleriyle katılacak kursiyerlerle renklenecek. Büyükpark'tan başlayacak olan kortejin güzergahı, 158-161-162 sokak / Zafer Caddesi / Süvari Caddesi/ 154 Sokak / Mustafa Kemal Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi olarak belirlendi. Kortej yürüyüşü, Fevzi Çakmak Caddesi'nden Büyükpark'a geçişle birlikte son bulacak. Kortejin ardından yıl boyu BBŞT'de eğitim alan kursiyerlere sertifikaları Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle verilecek. Etkinliklerin ardından Festival program kapsamındaki kursiyer oyunlarının gösterimleri devam edecek.

KİTABINI GETİR, BİLETİNİ AL

Festival kapsamındaki çocuk, gençlik ve yetişkin kursiyerlerden oluşan 11 grubun oyunları sahnelenmeye devam ediyor. Oyunları izlemek isteyen sanatseverler, oyun günleri okudukları bir roman, öykü ya da çocuk kitabını getirerek Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nden bilet alabiliyor. BBŞT, Festival'de toplanan kitaplarla ihtiyacı olan bir köye 30. Yıl Kütüphanesi kuracak.