Bornova'da Minikler Can Dostlarıyla Buluştu

Bornova Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde minik öğrencileri can dostları ile buluşturdu. Anaokulu öğrencisi minikler can dostları için mama kabı boyayıp, hayvan figürlü magnetler yaptı. Köpeklerle yakından ilgilenen minikler, Can Dostları Yerleşkesi’nde keyifli bir gün geçirdi.