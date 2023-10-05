Bornova'da Minikler Can Dostlarıyla Buluştu

Bornova Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde minik öğrencileri can dostları ile buluşturdu. Anaokulu öğrencisi minikler can dostları için mama kabı boyayıp, hayvan figürlü magnetler yaptı. Köpeklerle yakından ilgilenen minikler, Can Dostları Yerleşkesi’nde keyifli bir gün geçirdi.

Bornova Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde minik öğrencileri can dostları ile buluşturdu. Anaokulu öğrencisi minikler can dostları için mama kabı boyayıp, hayvan figürlü magnetler yaptı. Köpeklerle yakından ilgilenen minikler, Can Dostları Yerleşkesi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sokak hayvanlarının korunması için önemli yatırım ve çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hayvanseverler ve derneklerle işbirliği içinde can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Herşeyin başı sevgi. Hayvan sevgisini de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamamız gerekiyor. Bu amaçla Hayvanları Koruma Günü'nde de farkındalık yaratmak adına çocuklarımızı Can Dostları Yerleşkemizde ağırladık" diye konuştu.

NELER YAPILDI?

Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı'ndaki Can Dostları Yerleşkesi ve Büyükpark'ta bulunan Kedi Kliniği'nde 2023 yılında toplam 8 bin 684 sokak hayvanının tedavi ve bakımını yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 bin 569 sokak hayvanını kısırlaştırarak, üremelerini kontrol altına aldı, 7 bin 973 can dostuna acil sağlık müdahale hizmeti sağladı. Ayrıca, yine 2023 yılında alınan görüntüleme üniteleri ve ekipmanlarıyla 317 kedi ve köpeğin ortopedik teşhis ve operasyonu gerçekleştirdi.