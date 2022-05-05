Bornova'da Masa Tenisi Heyecanı Başlıyor

Bornova Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek masa tenisi turnuvası için geri sayım başladı. 18-30 yaş arası gençlerin katılımına açık olan ve 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek turnuva için son başvuru tarihi 8 Mayıs 2022.

Bornova Belediyesi, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Bornovalıların spor yapabileceği alanlar oluşturuyor. Bu hedef doğrultusunda masa tenisi oynamak isteyenler için ilçenin dört bir yanında betondan imal ederek yerleştirdiği masalarda turnuva heyecanı yaşanacak. Bornova Büyükpark ve Çamdibi Atatürk Parkı içinde yapılacak olan müsabakalar kadın ve erkek olarak iki kategoride gerçekleşecek.

BORNOVALILAR'A DAVET

Masaların Bornovalılar'dan büyük beğeni topladığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlendirmek öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Bunun içinde sporun her alanında yatırım yapıyoruz. İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz masa tenislerinde yapılacak müsabakalarla keyifli geçecek bir turnuva gerçekleştireceğiz. Tüm Bornovalıları bu bu özel günde bizimle olmaya davet ediyoruz" dedi.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin, forum.bornova.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.